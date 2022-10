BOURSE AUX SKIS Anould, 22 octobre 2022, Anould.

BOURSE AUX SKIS

2022-10-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-22 17:00:00 17:00:00

Le dépôt des articles se fera le vendredi soir 21 octobre à partir de 18 heures, dépôt gratuit pour les adhérents, et une participation de 3 euros sera demandé aux non adhérents.

Le matériel doit être en bon état et le matériel trop vieux ne sera pas accepté.Les vêtements doivent être propres et également en bon état.

La vente se fera le samedi de 9 h à 17 h et l’argent des articles vendus.

Atelier réparatiion, fartage et affûtage des carres.

skiclubvaltin@gmail.com +33 6 08 72 80 22

salle Désiré Granet place Léon Kirmann Anould

