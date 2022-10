Bourse aux skis alpins Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Dépôt le vendredi de 17h à 19h.

Vente le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 10h à 12h30.

Reprise des invendus le dimanche de 13h à 15h.

Organisée par le Ski-Club du Mont d’Or.

RDV incontournable de ce début de saison avec un large choix de matériel de ski alpin d’occasion ou neuf (ski alpin ,snow, rando,bâtons , casques ,chaussures de ski, vêtements enfants et adultes …..)

Accès libre. president@scmo.club Labergement-Sainte-Marie

