2021-11-14 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-14 16:00:00 16:00:00 Salle des fêtes Impasse du Stade

Loupershouse Moselle Loupershouse L’Aquarium club du Pays des Lacs de LOUPERSHOUSE vous invite à sa bourse aux poissons annuelle. Eau douce / Eau de mer / Matériel

Petite restauration disponible sur place sur le temps de midi.

Nous vous attendons nombreux. brendel.lisa57@gmail.com +33 6 78 57 22 06 Lisa BRENDEL

