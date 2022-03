Bourse aux plants Halles de la mairie Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Vendée

Bourse aux plants Halles de la mairie, 1 mai 2022, Rocheservière. Bourse aux plants

Halles de la mairie, le dimanche 1 mai à 09:00

Organisée par le groupe “Bourse aux plants” L’herbergement, Montréverd, Saint Philbert de bouaine et Rocheservière. – Visite guidée des jardins collectifs – Expositions – Vers le zéro plastique zéro déchet

Entrée libre

Venez échanger les mains vides ou pleines : plants, boutures, fleurs, graines, rhizomes, bulbes, etc. Halles de la mairie Place de la mairie Rocheserviere Rocheservière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T12:00:00

