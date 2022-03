Bourse aux plants Halles de la mairie Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Organisation de la journée : – Visite guidée des jardins collectifs – Expositions et échange de plants – Vers le zéro plastique zéro déchet Organisé par le groupe “Bourse aux plants” regroupant les communes de L’herbergement, Montréverd, Saint Philbert de bouaine et Rocheservière. Halles de la mairie Place de la mairie Rocheserviere Rocheservière Vendée

