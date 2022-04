Bourse aux Plantes Still Still Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Still Bas-Rhin Still La 6ème édition de la Bourse aux Plantes se tient à l’ancienne tuilerie de Still, site exceptionnellement ouvert au public. Durant la journée, de nombreux exposants présentent plantes, objets de décoration en céramique et bois, miel. Les enfants peuvent participer à un atelier semis gratuit. Tartes flambées, boissons et pâtisseries sont également proposées. Bourse aux plantes +33 3 88 50 00 32 La 6ème édition de la Bourse aux Plantes se tient à l’ancienne tuilerie de Still, site exceptionnellement ouvert au public. Durant la journée, de nombreux exposants présentent plantes, objets de décoration en céramique et bois, miel. Les enfants peuvent participer à un atelier semis gratuit. Tartes flambées, boissons et pâtisseries sont également proposées. Still

