Bourse aux plantes Place Roger Martin du Gard Jumièges Catégories d’évènement: Jumièges

Seine-Maritime

Bourse aux plantes Place Roger Martin du Gard, 7 mai 2022, Jumièges. Bourse aux plantes

Place Roger Martin du Gard, le samedi 7 mai à 10:00

Particuliers : 1€ le mètre linéaire. Professionnels : 5€ le mètre linéaire. Entrée libre à tous les visiteurs. Vente et troc Divers ateliers : – Dans l’abbaye : vannerie et visite gourmande du parc – Ateliers créatifs pour les enfants – Ateliers boutures… Vente de crêpes au profit de l’école maternelle.

Inscriptions obligatoires avant le mercredi 4 mai 2022.

Organisée par la Commission Culture et Animations de la Mairie de JUMIÈGES Place Roger Martin du Gard 76480 Place Roger Martin du Gard Jumièges Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jumièges, Seine-Maritime Autres Lieu Place Roger Martin du Gard Adresse 76480 Place Roger Martin du Gard Ville Jumièges lieuville Place Roger Martin du Gard Jumièges Departement Seine-Maritime

Place Roger Martin du Gard Jumièges Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jumieges/

Bourse aux plantes Place Roger Martin du Gard 2022-05-07 was last modified: by Bourse aux plantes Place Roger Martin du Gard Place Roger Martin du Gard 7 mai 2022 Jumièges Place Roger Martin du Gard Jumièges

Jumièges Seine-Maritime