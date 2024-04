Bourse aux plantes Parc et jardin du château d’Eu Eu, samedi 1 juin 2024.

Bourse aux plantes Bourse aux plantes (plants, arbustes, fruitiers, vivaces, déco de jardin, matériel de jardin) Samedi 1 juin, 09h00 Parc et jardin du château d’Eu Emplacement gratuit.

réservé aux particuliers

En parallèle en continu toute la journée : dégustations de sirops et gelées de fleurs, balage gustative avec la food truck La Nature a du goût : mets et plats végétaux et fleuris, l’ESAT de Cayeux-sur-Mer sera présent pour vous parler de l’accueil des oiseaux au jardin avec la fabrication de nichoirs en bois recyclé, et la libraire eudoise L’Encre Marine proposera les derniers ouvrages dans le domaine du jardin

Parc et jardin du château d’Eu Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 04 68 http://www.ville-eu.fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-eu.fr »}]

©Sophie Togni-Devillers service patrimoine et archives de la ville d’Eu