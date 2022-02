Bourse aux plantes Ohnenheim Ohnenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ohnenheim

Bourse aux plantes Ohnenheim, 22 mai 2022, Ohnenheim.

2022-05-22 – 2022-05-22

Professionnels ou amateurs, venez échanger ou vendre vos vendre vos plantes, graines, pots, déco, mobilier de jardin ou autre. animations sur place, soin reiki et autre sur le domaine des plantes et nature. +33 6 50 64 44 35

