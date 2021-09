Neuville-Ferrières Neuville-Ferrières Neuville-Ferrières, Seine-Maritime Bourse aux plantes Neuville-Ferrières Neuville-Ferrières Catégories d’évènement: Neuville-Ferrières

La commune de Neuville-Ferrières organise une bourse aux plantes et aux légumes, place de la mairie, le 4 septembre 2021 de 14h00 à 18h00. Masque recommandé.

