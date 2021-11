Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané 29280, Locmaria-Plouzané Bourse aux plantes Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Catégories d’évènement: 29280

Locmaria-Plouzané 29280 “Tous les jardiniers sont partis de rien…”

Mais beaucoup d’entre eux viennent chaque année à la Bourse aux plantes à Ti Lanvenec! Rdv le samedi 13 novembre de 9h à 12h. En partenariat avec le GAAEL. tilanvenec29@gmail.com +33 2 98 48 48 58 https://sites.google.com/view/tilanvenec/accueil “Tous les jardiniers sont partis de rien…”

