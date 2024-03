BOURSE AUX PLANTES Cour de l’école Les Forges, dimanche 14 avril 2024.

L’association Forger un Avenir d’Initiatives Responsables et Environnementales (F.A.I.R.E.) organise une bourse aux plantes entre particuliers le dimanche sous le préau de l’école aux Forges (88390). L’entrée à la manifestation sera libre.

Pour celles et ceux qui souhaitent participer en apportant des plantes, deux solutions sont possibles :

1/ Les participants qui souhaitent vendre eux-mêmes ou échanger leurs plantes sont invités à réserver un emplacement en s’inscrivant en amont (avant le 1er avril) auprès de l’association F.A.I.R.E (par mail à contact@asso-faire.fr ou par téléphone au 06.72.49.86.10). Le prix pour participer en tant qu’exposant est libre (les fonds récoltés permettront à l’association de lancer de nouveaux projets). Il faut nous préciser combien de ml vous souhaitez et nous dire si vous disposez vous-même d’une table que vous pouvez apporter. La bourse est ouverte seulement aux particuliers (forgerons ou non) mais pas ouverte aux professionnels. Toutes plantes peuvent être proposées (fleurs, plantes de bassin et de mares, plants potagers…)

2/ Les participants qui ne veulent pas tenir d’emplacement peuvent donner leurs plantes afin qu’elles soient vendues au profit de l’association. Pour cela il suffit de contacter l’association par téléphone ou mail pour que les plantes soient transmises à l’association avant le 7 avril.

L’idée est de proposer un moment de convivialité et de partage et permettre des rencontres entre jardiniers. Cette manifestation sera aussi l’occasion de proposer diverses animations autour du jardin à destination des adultes et des enfants :

• Un espace de lecture et de documentation animé par la bibliothèque La Forge aux livres sur le thème du jardin où l’on peut s’asseoir, feuilleter des livres pour avoir des idées, rechercher des informations, lire des histoires à ses enfants…

• Un espace de jeux sur le thème du jardin pour les adultes et enfants.

• Un atelier à destination des adultes et enfants pour apprendre à faire son compost

• Un atelier de plantation pour les enfants : les enfants auront la possibilité de planter dans un petit pot une graine de courge ou de tournesol au choix et pourront repartir avec leur pot et une petite fiche de suivi pour observer l’évolution de leur plante.

• Une grainothèque : apportez les graines que vous souhaitez offrir et choisissez les graines que vous souhaitez découvrir !Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Cour de l’école 8 rue de la Mairie

Les Forges 88390 Vosges Grand Est

