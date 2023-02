Bourse aux plantes Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Deuxième bourse aux plantes de Kaysersberg !

Venez échangez vos boutures, graines ,bulbes…de plantes d’appartement, vivaces ou annuelles! Dépot de 10h à 12h

Echange à 15h Exposants et artisans locaux !

Horticulteur, fleuriste, décoration pour le jardin, ateliers créatifs, conseils et bonne humeur ! Echange de plante. +33 3 89 47 17 73 Kaysersberg Vignoble

