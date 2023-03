BOURSE AUX PLANTES Grosbliederstroff Catégories d’Évènement: Grosbliederstroff

Moselle

BOURSE AUX PLANTES, 2 avril 2023, Grosbliederstroff

2023-04-02 09:00:00 – 2023-04-02 17:00:00

Moselle Venez parler jardin et échanger ou vendre vos plants, boutures, graines, pots, ouvrages, outils …

Petite restauration sur place. mp.siebert@grosbliederstroff +33 6 33 24 06 71 http://www.grosbliederstroff.fr/ Grosbliederstroff

