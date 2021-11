Beaugency Grand Mail Beaugency, Loiret Bourse aux plantes Grand Mail Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

L’association Chlorophylle (Société Balgentienne d’Horticulture) organise sa bourse aux plantes. Le samedi 13 novembre, de 9h à 17h, sur le Grand Mail Vous y trouverez un large choix de végétaux pour orner vos balcons, jardins, terrasses…

visite gratuite

