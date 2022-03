Bourse aux plantes Eyzerac Eyzerac Catégories d’évènement: Dordogne

2022-04-24 09:00:00 – 2022-04-24

Journée d'échanges de plants, conseils autour du potager. Animations diverses : comment faire des pièges à frelons ? Expositions, stands d'artisanat, stand école

Manifestation au profit de l'école d'Eyzerac +33 6 83 89 78 99

