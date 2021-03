Donges Donges 44480, Donges BOURSE AUX PLANTES ET POTAGER Donges Catégories d’évènement: 44480

Donges

BOURSE AUX PLANTES ET POTAGER, 29 mai 2021-29 mai 2021, Donges. BOURSE AUX PLANTES ET POTAGER 2021-05-29 10:00:00 – 2021-05-29 17:00:00 Salle des Guifettes 10 rue Léo Lagrange

Donges 44480 Donges Bourse aux plantes et potager organisée par la municipalité. Si vous souhaitez vous inscrire en tant qu’exposant, il faut télécharger le règlement (document en version PDF) puis le renvoyer en mairie, à l’accueil ou par mail à s.huyghe@ville-donges.fr Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. mairie@ville-donges.fr +33 2 40 45 79 79 http://www.ville-donges.fr/ Bourse aux plantes et potager organisée par la municipalité. Si vous souhaitez vous inscrire en tant qu’exposant, il faut télécharger le règlement (document en version PDF) puis le renvoyer en mairie, à l’accueil ou par mail à s.huyghe@ville-donges.fr Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

