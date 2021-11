Benais Benais Benais, Indre-et-Loire Bourse aux plantes et outils de jardin Benais Benais Catégories d’évènement: Benais

Indre-et-Loire

Bourse aux plantes et outils de jardin Benais, 21 novembre 2021, Benais. Bourse aux plantes et outils de jardin Benais

2021-11-21 10:00:00 – 2021-11-21 13:00:00

Benais Indre-et-Loire Benais Le Petit Café (café associatif sans alcool) organise sa bourse aux plantes et outils de jardin, manifestation annuelle.

Boutures, graines, bulbes et outils de jardin sont donnés, échangés, ou simplement emmenés, le tout gratuitement. Conférence de Madame Emilie Boillot (Touraine – Terre d’histoire) de 11 à 12h “Et si on plantait local”? Service de boissons sur place. Pass Sanitaire obligatoire. Le Petit Café organise sa bourse aux plantes et outils de jardin, manifestation annuelle.

Boutures, graines, bulbes et outils de jardin sont donnés, échangés, ou simplement emmenés, le tout gratuitement. lepetitcafebenais37@gmail.com +33 7 77 89 79 67 Le Petit Café (café associatif sans alcool) organise sa bourse aux plantes et outils de jardin, manifestation annuelle.

Boutures, graines, bulbes et outils de jardin sont donnés, échangés, ou simplement emmenés, le tout gratuitement. Conférence de Madame Emilie Boillot (Touraine – Terre d’histoire) de 11 à 12h “Et si on plantait local”? Service de boissons sur place. Pass Sanitaire obligatoire. pixabay

Benais

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

Détails Catégories d’évènement: Benais, Indre-et-Loire Autres Lieu Benais Adresse Ville Benais lieuville Benais