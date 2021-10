Bourse aux plantes et marché de producteurs locaux dans le cadre du Festival Alimenterre Sourdeval, 13 novembre 2021, Sourdeval.

Bourse aux plantes et marché de producteurs locaux dans le cadre du Festival Alimenterre Foirail Champ de foire Sourdeval

2021-11-13 14:00:00 – 2021-11-13 Foirail Champ de foire

Sourdeval Manche Sourdeval

Le fonctionnement de la bourse est basé sur le don : il n’y a pas de contrepartie, pas d’échanges monétaires, tout est gratuit. Pour participer, il suffit d’avoir soi-même apporté des plantes. Si vous n’avez pas de végétaux à donner, vous pouvez apporter une tisane, un café etc… pour favoriser la convivialité et les contacts.

En parallèle, nous proposons un marché de producteurs locaux. Nous désirons encourager la consommation locale, bio (si possible) et les circuits courts.

A 16h30, nous vous proposons la diffusion d’un film : « Au-delà des clôtures » raconte la transition de 3 familles de diverses régions vers des systèmes plus respectueux des hommes, de la nature et des animaux. Les agriculteur.trice.s confient leurs motivations à changer, leurs peurs, leurs difficultés, les avantages et les risques de leurs nouveaux systèmes plus économes et autonomes.

La projection est suivie d’un débat animé par un couple d’agricultrices-eurs, un élu et un membre du collectif.

L’après-midi se terminera par une soupe partagée.

Ces activités vous sont proposées gratuitement. Vous pouvez naturellement participer à l’ensemble ou à une seule.

Le collectif appliquera les mesures sanitaires en vigueur ce jour là (manifestation en plein air)

La bourse aux plantes se tiendra au marché couvert de Sourdeval.

Cette bourse aux plantes est organisée par le Collectif Bocage Citoyen en collaboration avec la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie.

Le fonctionnement de la bourse est basé sur le don : il n’y a pas de contrepartie, pas d’échanges monétaires, tout est gratuit. Pour participer, il suffit d’avoir soi-même apporté des plantes. Si vous n’avez pas de végétaux à donner, vous pouvez…

+33 2 33 59 75 10

Le fonctionnement de la bourse est basé sur le don : il n’y a pas de contrepartie, pas d’échanges monétaires, tout est gratuit. Pour participer, il suffit d’avoir soi-même apporté des plantes. Si vous n’avez pas de végétaux à donner, vous pouvez apporter une tisane, un café etc… pour favoriser la convivialité et les contacts.

En parallèle, nous proposons un marché de producteurs locaux. Nous désirons encourager la consommation locale, bio (si possible) et les circuits courts.

A 16h30, nous vous proposons la diffusion d’un film : « Au-delà des clôtures » raconte la transition de 3 familles de diverses régions vers des systèmes plus respectueux des hommes, de la nature et des animaux. Les agriculteur.trice.s confient leurs motivations à changer, leurs peurs, leurs difficultés, les avantages et les risques de leurs nouveaux systèmes plus économes et autonomes.

La projection est suivie d’un débat animé par un couple d’agricultrices-eurs, un élu et un membre du collectif.

L’après-midi se terminera par une soupe partagée.

Ces activités vous sont proposées gratuitement. Vous pouvez naturellement participer à l’ensemble ou à une seule.

Le collectif appliquera les mesures sanitaires en vigueur ce jour là (manifestation en plein air)

La bourse aux plantes se tiendra au marché couvert de Sourdeval.

Cette bourse aux plantes est organisée par le Collectif Bocage Citoyen en collaboration avec la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie.

Foirail Champ de foire Sourdeval

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT MSM Normandie – BIT Mortain