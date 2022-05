Bourse aux plantes et aux graines au jardin conservatoire d’Écordal Écordal Écordal Catégorie d’évènement: Écordal

Mairie Écordal Ardennes Écordal Rendez-vous au jardin conservatoire d’Écordal pour une nouvelle journée dédiée à l’échange de graines et plantes entre passionnés. Apportez boutures et plantes et rencontrez d’autres personnes pour procéder à des échanges de variétés. Plus d’informations par téléphone. +33 3 24 38 55 59 Mairie Écordal

