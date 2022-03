Bourse aux plantes de printemps Sourdeval, 16 avril 2022, Sourdeval.

Bourse aux plantes de printemps Foirail Champ de foire Sourdeval

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 Foirail Champ de foire

Sourdeval Manche Sourdeval

Le fonctionnement de la bourse est basé sur le don : pas de contrepartie, pas d’échanges monétaires, tout est gratuit. Pour participer, il suffit d’avoir soi-même apporté des plantes, des plants potager, des graines, des boutures etc…. Si vous n’avez pas de végétaux à donner, vous pouvez apporter une tisane, un café, des revues, un gâteau etc… pour favoriser la convivialité et les contacts.

En parallèle, marché de producteurs locaux. Nous désirons encourager la consommation locale, bio (si possible) et les circuits courts.

Dans l’après-midi, information sur le bocage : visite d’une création de talus plantés à proximité du champ de foire, projection d’un film toujours sur le thème de l’importance de maintenir un bocage. Un certain nombre de documents seront à votre disposition

Ces activités vous sont proposées gratuitement. Vous pouvez naturellement participer à l’ensemble ou à une seule.

Le collectif appliquera les mesures sanitaires en vigueur ce jour là (manifestation en plein air).

+33 2 33 59 75 10

