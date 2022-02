Bourse aux pièces et rassemblement de voitures anciennes Alès Alès, 6 février 2022, AlèsAlès.

Prochain rendez-vous le dimanche 06 Mars 2022 ! A chaque édition, ce sont près de 200 véhicules d’époque qui se retrouvent sous le soleil d’Alès…Le 1er rassemblement qui a eu lieu en février 2018 sous un magnifique ciel bleu a attiré pas moins d’un millier de visiteurs !Tous les premiers dimanches matins de chaque mois de 9h à 12h anciennement au Pôle Mécanique, maintenant sur le Parking du Champ de Foire d’Alès, venez avec votre véhicule d’époque, l’accès est libre et gratuit !Propriétaires ou collectionneurs, passionnés ou visiteurs, ce rendez-vous convivial vous donnera l’occasion d’admirer de sublimes carrosseries…Quelle que soit la marque, le modèle ou l’origine de votre véhicule, il suffit qu’il est plus de 25 ans pour participer à ce rassemblement !Lors de l’édition du 06 Février 2022, C’est environ 250 véhicules, et dix stand pour la bourse aux pièces très attendue, qui ont été accueillis sur le parking du circuit vitesse du Pôle Mécanique.Les visiteurs ont pu profiter et admirer une large diversité de marques et modèles exposés, des puissantes américaines avec Mustang et Corvette aux incontournables de ces rassemblements de passionnées avec les 2CV ou encore les toujours célèbres Coccinelles.Programme :1/ Les collectionneurs entreront sur le parking des autos anciennes par l’allée face à la Piscine afin de faciliter la circulation2/ L’installation de la bourse se fait de 8h15 à 9h3/ Plus besoin de Pass Sanitaire contrairement à l’édition du 06 Février*Infos pratiques :- Rendez-vous tous les premiers dimanches du mois, soit les 06 Mars, 03 Avril, 01 Mai et 05 Juin, 03 juillet, 04 Septembre, 02 Octobre, 06 Novembre et 04 Décembre 2022- Où? : Parking du Champ de Foire à Alès- Quand? : Ouverture au public de 9h00 à 12h00 et installation des stands et voitures de 8h15 à 9h00- Tarif : Entrée libre et gratuite- Informations complémentaires auprès de l’Association Cévennes & Cars par mail à cvnandcars@gmail.com

cvnandcars@gmail.com +33 4 66 52 32 15

