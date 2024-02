Bourse aux oiseaux Place du Champ de Foire Sauvagnon, dimanche 25 février 2024.

Bourse aux oiseaux Place du Champ de Foire Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Vous trouverez de nombreux oiseaux, élevés par des éleveurs amateurs de la région, comme oiseaux, des canaris, perruches, diamants mandarins, grandes perruches, calopsyttes, … et de nombreuses autres variétés. Vous trouverez également sur place tous les conseils nécessaires à l’entretien de nos amis ailés, un stand de vente de graines et accessoires spécialisés pour vos oiseaux et une buvette pour vous restaurer, avec des sandwichs et des boissons. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 09:00:00

fin : 2024-02-25 16:00:00

Place du Champ de Foire Centre festif

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

