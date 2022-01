Bourse aux oiseaux Menetou-Salon Menetou-Salon Catégories d’évènement: Cher

Menetou-Salon

Bourse aux oiseaux Menetou-Salon, 8 mai 2022, Menetou-Salon. Bourse aux oiseaux Menetou-Salon

2022-05-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-08 17:00:00 17:00:00

Menetou-Salon Cher Bourse aux oiseaux allant du petit exotique au grand bec crochu (mandarins, canaris, goulds, cailles de chine, perruches, omnicolors, calopsittes, etc…) Bourse aux oiseaux de la Société Ornithologique Berruyère rudi.jacobi@free.fr +33 6 11 86 24 92 Bourse aux oiseaux allant du petit exotique au grand bec crochu (mandarins, canaris, goulds, cailles de chine, perruches, omnicolors, calopsittes, etc…) pixabay

Menetou-Salon

dernière mise à jour : 2022-01-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Menetou-Salon Autres Lieu Menetou-Salon Adresse Ville Menetou-Salon lieuville Menetou-Salon Departement Cher

Menetou-Salon Menetou-Salon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetou-salon/

Bourse aux oiseaux Menetou-Salon 2022-05-08 was last modified: by Bourse aux oiseaux Menetou-Salon Menetou-Salon 8 mai 2022 cher Menetou-Salon

Menetou-Salon Cher