Bourse aux oiseaux exotiques d'élevage Coulon

Deux-Sèvres

2021-09-12

Parcours rétro dans les rues de Coulon, avec l’Amicale ancienne autos/motos, club des 3AM79, exposition de miniatures de voitures rétros au 1/18ème. +33 6 71 88 35 53 Organisée par l’Oiseau Club Coulonnais. Perruches australiennes, américaines ou africaines ; petits exotiques (diamants, mandarins, canaris…), perroquets… Vente, achat ou échange !

