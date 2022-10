Bourse aux oiseaux et Foire Avicole La Courtine La Courtine La CourtineLa Courtine Catégories d’évènement: Creuse

La Courtine La Courtine

Bourse aux oiseaux et Foire Avicole La Courtine La Courtine, 30 octobre 2022, La CourtineLa Courtine. Bourse aux oiseaux et Foire Avicole

La Courtine Creuse La Courtine

2022-10-30 14:00:00 – 2022-10-30 17:00:00 La Courtine

Creuse La Courtine Creuse La Courtine A la salle polyvalent de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Entrée 1€ gratuit pour les moins de 12 ans L’association Creusoise Eleveurs d’Oiseaux organise une bourse aux oiseaux et une foire avicole sur la journée. La Courtine La Courtine

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, La Courtine La Courtine Autres Lieu La Courtine La Courtine Adresse La Courtine Creuse La Courtine Ville La CourtineLa Courtine lieuville La Courtine La Courtine Departement Creuse

La Courtine La Courtine La CourtineLa Courtine Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-courtinela-courtine/

Bourse aux oiseaux et Foire Avicole La Courtine La Courtine 2022-10-30 was last modified: by Bourse aux oiseaux et Foire Avicole La Courtine La Courtine La Courtine La Courtine 30 octobre 2022 Creuse La Courtine La Courtine Creuse

La CourtineLa Courtine Creuse