Chatillon-sur-loire Centre socio culturel Châtillon-sur-Loire Bourse aux oiseaux Centre socio culturel Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Bourse aux oiseaux Centre socio culturel, 10 octobre 2021, Chatillon-sur-loire. Bourse aux oiseaux

Centre socio culturel , le dimanche 10 octobre à 10:00

Venez découvrir les oiseaux qui seront présents le dimanche 8 mars.

Voir http://aogb.asso-web.com

Venez découvrir les oiseaux qui seront présents le dimanche 8 mars. Centre socio culturel Place du Champ de Foire, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Autres Lieu Centre socio culturel Adresse Place du Champ de Foire, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire lieuville Centre socio culturel Chatillon-sur-loire