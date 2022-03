Bourse aux oiseaux à St-Riquier-en-Rivière Saint-Riquier-en-Rivière Saint-Riquier-en-Rivière Catégories d’évènement: Saint-Riquier-en-Rivière

Saint-Riquier-en-Rivière Seine-Maritime Saint-Riquier-en-Rivière La société ornithologique de Rieux organise son exposition d’oiseaux les 19 et 20 Mars sur St-Riquier-en-Rivière.

Vous y retrouverez de nombreuses espèces Samedi : 14h – 18h

Dimanche : 9h00 – 17h00 – Salle des fêtes

Petite restauration et buvette sur place – Entrée gratuite

