Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime Sainte-Croix-sur-Buchy Dimanche 5 septembre, l’association Gilles Martin organise sa 6e Bourse aux souvenirs historiques et militaires. Elle ne se déroulera pas à Buchy, comme à l’accoutumée, mais dans la salle des fêtes de la commune voisine de Sainte-Croix-sur-Buchy. Papiers anciens, des photos, des casques, des médailles, des effets ayant une histoire, depuis les conflits médiévaux jusqu’à aujourd’hui, seront proposés aux amateurs. Les bénéfices de cette manifestation permettent à l’association d’améliorer l’ordinaire des résidents de la maison de retraite bucheoise. Dimanche 5 septembre, de 8h30 à 16 heures.

Entrée 2 euros.

