Bouches-du-Rhne Marseille 15e Arrondissement Bourse d’échange de pièces anciennes de moto, avec buvette et exposition. La Cité des Arts de la Rue abrite le Sud Side Garage, espace dédié aux motos, objets vintages, atelier de création etc. https://www.sudside.org/ Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement

