BOURSE AUX MINIATURES Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

BOURSE AUX MINIATURES Saint-Dié-des-Vosges, 26 mai 2022, Saint-Dié-des-Vosges. BOURSE AUX MINIATURES rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges

2022-05-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-26 17:00:00 17:00:00 rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand

Saint-Dié-des-Vosges Vosges 2 EUR Voitures, trains, figurines, modèles réduits, jouets anciens, etc…

Petite restauration sur place. +33 6 41 08 02 28 rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

BOURSE AUX MINIATURES Saint-Dié-des-Vosges 2022-05-26 was last modified: by BOURSE AUX MINIATURES Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 26 mai 2022 Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges