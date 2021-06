Le Bugue Le Bugue Dordogne, Le Bugue Bourse aux minéraux et fossiles Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Bourse aux minéraux et fossiles Le Bugue, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Le Bugue. Bourse aux minéraux et fossiles 2021-07-30 15:00:00 – 2021-07-30 21:00:00 Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau

La bourse aux minéraux et fossiles organisée par l'association Le Bugue Minéral, réunit de nombreux exposants le temps d'un weekend dans la salle Eugène Le Roy.

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue