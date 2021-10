Tournefeuille le phare Haute-Garonne, Tournefeuille Bourse aux minéraux et fossiles – Du 2 au 3 octobre le phare Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

– La vente de minéraux et fossiles du monde entier par des exposants professionnels – La culture avec une exposition sur les sciences de la terre – Les échanges amateurs par des membres de club géologique qui viennent proposer leurs trouvailles et des minéraux et fossiles de leur collection – Le ludique sous la forme d’un jeu concours comportant un quiz sur l’exposition, d’une pêche aux minéraux et fossiles réservée aux enfants, d’un stand spécial dinosaures, et de la mise à disposition de binoculaires pour observer des micro-minéraux. **_Pass sanitaire obligatoire._** **_Tarif : 2€._**

1er week end d’octobre – 4 axes d’activités le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00

