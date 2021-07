Arrens-Marsous Arrens-Marsous Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Bourse aux minéraux Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Bourse aux minéraux Arrens-Marsous, 7 août 2021, Arrens-Marsous. Bourse aux minéraux 2021-08-07 10:00:00 – 2021-08-08 18:00:00 salle des fêtes ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Arrens-Marsous Entrée gratuite , Exposition, et présentation des minéraux du groupe minéralogique et paléontologique des 3 B. +33 6 10 27 58 06 dernière mise à jour : 2021-07-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arrens-Marsous Adresse salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Ville Arrens-Marsous lieuville 42.9548#-0.21475