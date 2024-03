Bourse aux loisirs créatifs Salle des fêtes de Saran Saran, dimanche 24 mars 2024.

Bourse aux loisirs créatifs Loisirs créatifs Dimanche 24 mars, 09h00 Salle des fêtes de Saran Tout public, entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Les pannionnés d’arts créatifs sont attendus nombreux pour la traditionnelle bourse aux loisirs créatifs organisée par la Maison des Loisirs et de la Culture de Saran. Plus de 40 exposants proposent du matériel et des fournitures destinés au tricot, à la broderie, à la couture, au scrapbooking, au dessin, à la peinture…

Salle des fêtes de Saran Rue du Dr Payen, 45770 saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « mlc45saran@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 17 05 78 »}]

arts créatifs loisirs