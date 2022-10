Bourse aux livres – Vinyles et vieux papier Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Bourse aux livres – Vinyles et vieux papier Villeneuve-sur-Lot, 23 octobre 2022, Villeneuve-sur-Lot. Bourse aux livres – Vinyles et vieux papier

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-10-23 08:00:00 – 2022-10-23 18:00:00 Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne Bourse aux livres – Vinyles et vieux papiers organisée par le club AGORA 51 à la salle des fêtes de Soubirous. Petite restauration sur place. Bourse aux livres – Vinyles et vieux papiers organisée par le club AGORA 51 à la salle des fêtes de Soubirous. Petite restauration sur place. +33 5 53 49 16 49 AGORA 51

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Bourse aux livres – Vinyles et vieux papier Villeneuve-sur-Lot 2022-10-23 was last modified: by Bourse aux livres – Vinyles et vieux papier Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 23 octobre 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne