Bourse aux livres organisée par le Relais en Val de Reins d'Opération Orange de Sœur Emmanuelle Amplepuis, 25 novembre 2022, Amplepuis.

2022-11-25 09:00:00 – 2022-11-25 18:00:00

Collège Saint-Viateur – Salle de sport
2 rue du Docteur Bournet
Amplepuis

Le relais en Val de Reins d'Opération Orange de Soeur Emmanuelle organise sa 15ème bourse aux livres au profit des enfants des 3 pays soutenus par l'Association : l'Egypte, le Liban et le Sud-Soudan

cl-meunier@orange.fr
+33 7 83 13 14 20

