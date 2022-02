Bourse aux livres Morcenx-la-Nouvelle, 15 février 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Bourse aux livres Morcenx-la-Nouvelle

2022-02-15 – 2022-02-18

Morcenx-la-Nouvelle Landes

EUR Bourse aux livres 1€ le livre ! A ne pas manquer !

mardi 15 février : de 10h à 12h et de 14h à 18h

mercredi 16 février : de 14h à 18h

vendredi 18 février : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pass vaccinal et masques obligatoires

Bourse aux livres 1€ le livre ! A ne pas manquer !

mardi 15 février : de 10h à 12h et de 14h à 18h

mercredi 16 février : de 14h à 18h

vendredi 18 février : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pass vaccinal et masques obligatoires

Bourse aux livres 1€ le livre ! A ne pas manquer !

mardi 15 février : de 10h à 12h et de 14h à 18h

mercredi 16 février : de 14h à 18h

vendredi 18 février : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pass vaccinal et masques obligatoires

CCPM

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-01-27 par