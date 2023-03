Bourse aux livres Médiathèque Lanton Catégories d’Évènement: 33138

Lanton

Bourse aux livres Médiathèque, 4 mars 2023, Lanton . Bourse aux livres 15 Avenue de la Libération Médiathèque Lanton 33138 Médiathèque 15 Avenue de la Libération

2023-03-04 – 2023-03-04

Médiathèque 15 Avenue de la Libération

Lanton

33138 La médiathèque vous propose une bourse aux livres samedi 4 mars, de 10h à 16h.

Vous y trouverez des romans, des romans policiers, des documentaires, des albums à petit prix, pour adultes ! L’occasion d’enrichir votre bibliothèque, de découvrir de nouveaux auteurs et de faire, pourquoi pas, de belles découvertes.

Ouvert à tous. La médiathèque vous propose une bourse aux livres samedi 4 mars, de 10h à 16h.

Vous y trouverez des romans, des romans policiers, des documentaires, des albums à petit prix, pour adultes ! L’occasion d’enrichir votre bibliothèque, de découvrir de nouveaux auteurs et de faire, pourquoi pas, de belles découvertes.

Ouvert à tous. +33 5 56 03 86 10 @ville de lanton

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: 33138, Lanton Autres Lieu Lanton Adresse Lanton 33138 Médiathèque 15 Avenue de la Libération Ville Lanton Departement 33138 Lieu Ville Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton

Lanton Lanton 33138 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanton /

Bourse aux livres Médiathèque 2023-03-04 was last modified: by Bourse aux livres Médiathèque Lanton 4 mars 2023 15 Avenue de la Libération Médiathèque Lanton 33138 33138 Médiathèque Lanton

Lanton 33138