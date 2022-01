Bourse aux livres franco-allemande Goethe-Institut Paris, 12 février 2022, Paris.

Bourse aux livres franco-allemande

Goethe-Institut Paris, le samedi 12 février à 13:00

Les jeunes ambassadeurs/-rices de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et la bibliothèque du Goethe-Institut s’allient pour vous proposer une après-midi conviviale autour de la littérature. Des livres germanophones d’occasion, en version originale ou traduits, seront mis en vente à prix libre et le montant des dons sera reversé à une association de promotion de la lecture et de la culture. L’après-midi sera également ponctuée de lectures pour enfants, d’animations linguistiques et d’interventions des jeunes ambassadeurs/-rices OFAJ. Nous vous attendons nombreux pour ce moment d’échanges et de découvertes !

Entrée libre et gratuite

En partenariat avec l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T13:00:00 2022-02-12T17:00:00