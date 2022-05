Bourse aux livres Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Fontaine-lès-Vervins

Bourse aux livres Fontaine-lès-Vervins, 21 mai 2022, Fontaine-lès-Vervins. Bourse aux livres Fontaine-lès-Vervins

2022-05-21 – 2022-05-21

Fontaine-lès-Vervins Aisne Fontaine-lès-Vervins La médiathèque organise sa première bourse aux livres. Venez faire de bonnes affaires grâce à des collections adulte et jeunesse ! La médiathèque organise sa première bourse aux livres. Venez faire de bonnes affaires grâce à des collections adulte et jeunesse ! mediatheque.henryduflot@orange.fr +33 3 23 97 99 18 La médiathèque organise sa première bourse aux livres. Venez faire de bonnes affaires grâce à des collections adulte et jeunesse ! Médiathèque Henry Duflot

Fontaine-lès-Vervins

dernière mise à jour : 2022-05-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Fontaine-lès-Vervins Autres Lieu Fontaine-lès-Vervins Adresse Ville Fontaine-lès-Vervins lieuville Fontaine-lès-Vervins Departement Aisne

Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine-les-vervins/

Bourse aux livres Fontaine-lès-Vervins 2022-05-21 was last modified: by Bourse aux livres Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins 21 mai 2022 Aisne Fontaine-lès-Vervins

Fontaine-lès-Vervins Aisne