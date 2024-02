Bourse aux livres et vinyls à Busloup Busloup, dimanche 24 mars 2024.

Bourse aux livres et vinyls à Busloup Busloup Loir-et-Cher

Dimanche

Venez vous perdre parmi les stands, explorer les différentes pépites et peut-être repartir avec quelques trouvailles qui enrichiront votre collection ou votre bibliothèque.

Bourse aux livres et vinyls à Busloup. Ce dimanche, ne manquez pas la bourse spéciale dédiée aux passionnés de vinyles et de livres. Plongez dans un univers où la musique et la littérature se rencontrent, avec des stands offrant une large sélection de vinyles rares, de classiques intemporels et de livres fascinants. Que vous soyez un collectionneur chevronné à la recherche de trésors cachés ou simplement curieux de découvrir de nouveaux titres, cette bourse promet une expérience enrichissante pour tous les amateurs de culture. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

1 Rue Jacques Rasquier

Busloup 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

L’événement Bourse aux livres et vinyls à Busloup Busloup a été mis à jour le 2024-02-26 par OT de Vendome Territoires Vendomois