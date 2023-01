Bourse aux livres et vide grenier Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Événement organisé par l’association Soif d’aventure pour financer la participation des Ganachoupas (Pascale et Natalie) aux Rallye Aïcha des Gazelles en mars prochain. Les livres sont issus de dons et vendus à 1,50 €.

L’entrée est gratuite aux deux événements. Petite restauration sur place. Les exposants peuvent réserver un emplacement par mail ou sms.

Accueil exposants 8h et public de 10 à 17h.

2 m linéaires à 10€ en intérieur, table 1,80m à 5€ selon disponibilité.

Réservation conseillée et inscription sur place. Soifdaventure29@gmail.com +33 6 71 94 90 70 Espace Benoite Groult Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

