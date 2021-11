BOURSE AUX LIVRES et GALA en soutien au JARGON LIBRE La Parole Errante, 4 décembre 2021, Montreuil.

BOURSE AUX LIVRES et GALA en soutien au JARGON LIBRE

La Parole Errante, le samedi 4 décembre à 15:00

Samedi 4 DÉCEMBRE 2021 BOURSE AUX LIVRES et GALA en soutien au JARGON LIBRE à La Parole Errante Le Jargon Libre est une bibliothèque anarchiste de consultation, ouverte du lundi au samedi, dans le 20e, à Paris. On peut y lire un livre, prendre un thé et discuter, se plonger dans les archives du lieu. Le Jargon Libre, soumis à un loyer parisien, est complètement autofinancé. Nous organisons donc une journée de soutien, qui aura lieu à La Parole Errante. On ouvre les portes à 15 heures. Tout au long de la journée, il y aura une BOURSE AUX LIVRES, avec des bouquins neufs et d’occasion, beaucoup de bandes dessinées, de romans… À 19h : CONCERTS DOMINIQUE GRANGE accompagnée par Michaël Bideault, Jonathan Malnoury, Franck Chenal. NADIA AMMOUR et HOCINE BENISSAD : Chants d’Algérie. MULTI MUCHO, alias Fantazio, Pastacaldi et Yurie Hu. Pour écouter ces concerts, préparez vos plus beaux masques ! Boissons et repas dans le jardin, autour de braseros. Dans la salle, la jauge est limité. Voilà, on vous a tout dit, il ne vous reste qu’à venir le cœur léger. La Parole Errante c’ est au 9, rue F. Debergue Montreuil, métro Croix-de-Chavaux Au plaisir de vous y voir, avec celles et ceux qui vous aimez. POUR QUE VIVE LE JARGON LIBRE !

prix libre

à partir de 15H, Bourse aux livres – à 19H concerts !

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T23:59:00