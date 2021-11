Charolles Charolles Charolles, Saône-et-Loire Bourse aux livres et aux jouets Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Bourse aux livres et aux jouets Charolles, 10 novembre 2021, Charolles.

2021-11-10 – 2021-11-13

Charolles Saône-et-Loire Charolles EUR 4 4 Venez participer à la bourse aux livres et aux jouets:

– dépôts le mardi 9 novembre de 8h à 11h30 et de 14h à 18h. Possibilité de déposer 2 bordereaux par famille (4€ l’un). 25 articles en bon état tous confondus sans peluche, jeux vidéo.

Le retrait des invendus aura lieu le mardi 16 novembre de 13h à 16h. ot-charolles@legrandcharolais.fr Venez participer à la bourse aux livres et aux jouets:

Le retrait des invendus aura lieu le mardi 16 novembre de 13h à 16h.

