Salle des fêtes de la Chalotais, le dimanche 30 janvier 2022 à 09:00

Philapostel Bretagne, Vern à Travers le Monde et le Philatelic’Club de Vern vous proposent cette Bourse aux livres et aux collections, dimanche 30 janvier 2022 à Vern sur Seiche. Vous pourrez y acheter ou échanger sur plus de 120 tables timbres, cartes postales, capsules, livres et vieux papiers, fèves, monnaies, ainsi que de nombreuses autres collections. Vous découvrirez les nouvelles capsules Philapostel/Desautez, disponibles sur place. Vous pourrez également vous informer sur les actions de nos associations, et même gagner des lots avec notre tombola gratuite chaque heure de la journée. Alors Collectionnez solidaires, et venez nombreux nous rencontrer à cette occasion ! Buvette – Champagne – Restauration rapide – Galettes-saucisse Parking – Accès handicapés – Toilettes publiques Renseignements : 06 83 82 41 70 [[philapostel.bretagne@orange.fr](mailto:philapostel.bretagne@orange.fr)](mailto:philapostel.bretagne@orange.fr) ou sur [[http://philapostelbretagne.wordpress.com](http://philapostelbretagne.wordpress.com)](http://philapostelbretagne.wordpress.com) ou [[http://www.vern-tiers-monde.org/](http://www.vern-tiers-monde.org/)](http://www.vern-tiers-monde.org/)

1€ minimum reversé à VTM ; gratuit pour les moins de 16 ans

2022-01-30T09:00:00 2022-01-30T17:00:00

