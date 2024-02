BOURSE AUX LIVRES ET AUTRES ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Rieux-Volvestre, mercredi 14 février 2024.

La bibliothèque municipale de Rieux-Volvestre accueille le Foyer des jeunes pour diverses animations destinées aux enfants et à leurs familles Une bourse aux livre et des ateliers créatifs

Pendant la première semaine des vacances de février, la bibliothèque municipale accueille le Foyer des Jeunes pour leur chantier VVV intitulé « La tête dans les livres ».

Dans le cadre de ce chantier, les jeunes découvriront le fonctionnement de la bibliothèque, construiront et mèneront les animations à destination des enfants de l’accueil de loisirs et proposeront une bourse aux livres ouverte aux enfants et aux familles de la commune.

Mercredi 14 février à partir de 15h00 Animations à la bibliothèque encadrées par ces jeunes.

– La Bourse aux livres Venez échanger, donner ou simplement profitez de livres mis à disposition pour leur donner une seconde vie…

Les livres peuvent être déposés soit à l’école, soit à la bibliothèque avant le vendredi 9 février. Cette bourse est ouverte à tous enfants et parents !

– Des ateliers créatifs animés par les jeunes.

– Temps de « lecture offerte » par Nelly à 15h30.

Cet après-midi sera clôturé par une collation offerte par les jeunes pour un moment convivial.

N’hésitez pas à venir à la rencontre de ces jeunes et à participer à ces animations autour de cette belle initiative où l’échange et le partage seront au rendez-vous!

Informations auprès du service jeunesse service.jeunesse @ mairie-rieux-volvestre.fr / 05.61.98.46.49

Informations auprès de la bibliothèque bibliotheque @ mairie-rieux-volvestre.fr / 05.61.98.42.00

La bibliothèque sera ouverte aux horaires habituels ce jour-là. .

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14 17:30:00

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 1 RUE DE L’ORT

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr

