Vermenton 89270 L’Association Les Gens de Sacy organise une Bourse aux Livres le Dimanche 14 Novembre.

De 9h à 18h à la Salle des Fêtes. lesgensdesacy@free.fr +33 3 86 81 55 98 L’Association Les Gens de Sacy organise une Bourse aux Livres le Dimanche 14 Novembre.

