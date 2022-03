Bourse aux livres de l’école de St Maudet Kloar Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Bourse aux livres de l’école de St Maudet Kloar Clohars-Carnoët, 26 avril 2022, Clohars-Carnoët. Bourse aux livres de l’école de St Maudet Kloar Salle des fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët

2022-04-26 10:00:00 – 2022-04-26 17:00:00 Salle des fêtes Rue de Doëlan

Clohars-Carnoët Finistère 5 ème édition de la bourse aux livres de l’école de St Maudet Kloar ! rdv à la salle des fêtes de Kloar le 26 mars de 19h à 17h! amicalestmaudet29@gmail.com +33 6 85 80 69 69 5 ème édition de la bourse aux livres de l’école de St Maudet Kloar ! rdv à la salle des fêtes de Kloar le 26 mars de 19h à 17h! Salle des fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët

