BOURSE AUX LIVRES, CD ET DVD, JEUX, JOUETS D’OCCASION La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

BOURSE AUX LIVRES, CD ET DVD, JEUX, JOUETS D’OCCASION La Ferté-Bernard, 3 septembre 2022, La Ferté-Bernard. BOURSE AUX LIVRES, CD ET DVD, JEUX, JOUETS D’OCCASION Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard

2022-09-03 10:00:00 – 2022-09-03 17:00:00 Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson

La Ferté-Bernard Sarthe Emplacements gratuits sur le parvis de la médiathèque. Inscriptions à la médiathèque. Emplacements gratuits sur le parvis de la médiathèque. Inscriptions à la médiathèque. Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d'Ormesson Ville La Ferté-Bernard lieuville Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d'Ormesson La Ferté-Bernard Departement Sarthe

La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-bernard/

BOURSE AUX LIVRES, CD ET DVD, JEUX, JOUETS D’OCCASION La Ferté-Bernard 2022-09-03 was last modified: by BOURSE AUX LIVRES, CD ET DVD, JEUX, JOUETS D’OCCASION La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 3 septembre 2022 La Ferté-Bernard sarthe

La Ferté-Bernard Sarthe